Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Schweizerische Nationalbank-Papier bei 1’519.00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.066 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (3’050.00 CHF), wäre die Investition nun 200.79 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 100.79 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 304.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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