SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren angefallen

Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25.98 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 384.838 Schlatter Industries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (17.50 CHF), wäre das Investment nun 6’734.66 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32.65 Prozent verringert.

Schlatter Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch