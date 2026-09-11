Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Schlatter Industries-Anlage?
|
11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25.98 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 384.838 Schlatter Industries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (17.50 CHF), wäre das Investment nun 6’734.66 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32.65 Prozent verringert.
Schlatter Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Schlatter Industries AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.