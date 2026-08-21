SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 40.90 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244.485 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 18.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’449.63 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -55.50 Prozent.

Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich jüngst auf 20.56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch