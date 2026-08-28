Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien verlieren können.
Am 28.08.2025 wurden Schlatter Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.545 Schlatter Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 17.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.64 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich jüngst auf 19.77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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