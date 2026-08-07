SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Schlatter Industries-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag bei 23.87 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.190 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 18.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78.35 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.65 Prozent verringert.

Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 19.98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch