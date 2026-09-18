Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.
Am 18.09.2016 wurden Schlatter Industries-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 38.54 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.594 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45.66 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 17.09.2026 auf 17.60 CHF belief. Damit wäre die Investition 54.34 Prozent weniger wert.
Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 19.79 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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