SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren verloren

Am 18.09.2016 wurden Schlatter Industries-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 38.54 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.594 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45.66 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 17.09.2026 auf 17.60 CHF belief. Damit wäre die Investition 54.34 Prozent weniger wert.

Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 19.79 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch