SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24.25 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 4.123 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82.47 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 08.10.2026 auf 20.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.53 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 21.63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch