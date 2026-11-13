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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.
Am 13.11.2016 wurde die Schlatter Industries-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 39.22 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Schlatter Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254.985 Schlatter Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’048.70 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 12.11.2026 auf 19.80 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49.51 Prozent verringert.
Der Marktwert von Schlatter Industries betrug jüngst 22.13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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