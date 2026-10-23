SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 490.196 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Schlatter Industries-Papiere wären am 22.10.2026 10’196.08 CHF wert, da der Schlussstand 20.80 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1.96 Prozent vermehrt.

Schlatter Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.18 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch