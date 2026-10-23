|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Schlatter Industries-Anlage?
|
23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 490.196 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Schlatter Industries-Papiere wären am 22.10.2026 10’196.08 CHF wert, da der Schlussstand 20.80 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1.96 Prozent vermehrt.
Schlatter Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.18 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SPI aktuell: SPI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Schlatter Industries AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Schlatter Industries am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.