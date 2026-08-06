Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verlieren können.
Am 06.08.2025 wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 295.20 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 3.388 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 886.18 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 05.08.2026 auf 261.60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 11.38 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 27.55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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