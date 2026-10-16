SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 285.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.350 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (260.00 CHF), wäre das Investment nun 91.07 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.93 Prozent eingebüsst.

Schindler war somit zuletzt am Markt 27.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch