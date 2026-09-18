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Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

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Lukrative Schindler-Anlage? 18.09.2026 10:02:29

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Schindler
250.03 CHF 0.54%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Schindler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 285.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.026 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 251.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’791.59 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.08 Prozent verringert.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.38 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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