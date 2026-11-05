SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 187.95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53.206 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 310.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’504.39 CHF wert. Damit wäre die Investition um 65.04 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Schindler zuletzt 32.43 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch