SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 300.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.333 Schindler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84.56 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 19.08.2026 auf 254.20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 15.44 Prozent.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch