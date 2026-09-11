SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 181.80 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.501 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’350.39 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 10.09.2026 auf 245.50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 35.04 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 26.05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch