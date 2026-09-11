Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Schindler-Performance
|
11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 181.80 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.501 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’350.39 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 10.09.2026 auf 245.50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 35.04 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 26.05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG NA
Analysen zu Schindler AG NA
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.