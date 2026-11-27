Vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 235.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.426 Schindler-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 122.77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 288.50 CHF belief. Damit wäre die Investition 22.77 Prozent mehr wert.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30.42 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch