SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 288.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3.472 Schindler-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 300.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’043.06 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.31 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 31.77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch