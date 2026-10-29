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|Lukrative Schindler-Investition?
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29.10.2026 10:02:11
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 288.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3.472 Schindler-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 300.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’043.06 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.31 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 31.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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