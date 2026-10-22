Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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22.10.2026 10:02:03
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schindler-Aktie 184.10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.543 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 146.55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 269.80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.55 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 28.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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