SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 182.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54.945 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 251.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’791.21 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.91 Prozent angezogen.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 26.81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch