Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schindler gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 182.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54.945 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 251.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’791.21 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.91 Prozent angezogen.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 26.81 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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