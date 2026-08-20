Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20.15 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 49.628 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 841.69 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 19.08.2026 auf 16.96 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15.83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 244.77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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