Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 538.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.186 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 15.44 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -97.13 Prozent.
Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 242.96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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