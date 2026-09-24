SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 538.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.186 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 15.44 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -97.13 Prozent.

Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 242.96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch