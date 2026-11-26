Am 26.11.2025 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.06 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.292 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 13.14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.96 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 8.96 Prozent vermehrt.

Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 204.26 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch