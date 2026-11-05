SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Santhera Pharmaceuticals-Papier bei 10.96 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 9.124 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Santhera Pharmaceuticals-Papiere wären am 04.11.2026 138.69 CHF wert, da der Schlussstand 15.20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.69 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 232.69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch