SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 13.70 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 7.299 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 15.48 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.99 CHF wert. Mit einer Performance von +12.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 221.54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch