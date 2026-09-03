Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 13.70 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 7.299 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 15.48 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.99 CHF wert. Mit einer Performance von +12.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 221.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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