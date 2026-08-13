SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Santhera Pharmaceuticals-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8.22 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 12.165 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 193.19 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Anteils am 12.08.2026 auf 15.88 CHF belief. Mit einer Performance von +93.19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 239.30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch