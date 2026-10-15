Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg?
|
15.10.2026 10:02:02
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Hätte sich eine Santhera Pharmaceuticals-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Santhera Pharmaceuticals gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7.143 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 100.43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.06 CHF belief. Mit einer Performance von +0.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 209.57 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!