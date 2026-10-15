SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Hätte sich eine Santhera Pharmaceuticals-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7.143 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 100.43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.06 CHF belief. Mit einer Performance von +0.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 209.57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch