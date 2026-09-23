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Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067

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Profitables Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment? 23.09.2026 10:02:24

SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sankt Galler Kantonalbank (N) gewesen.

Sankt Galler Kantonalbank
676.41 CHF 0.58%
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Am 23.09.2021 wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 414.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.241 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 678.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.57 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 63.57 Prozent.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich jüngst auf 4.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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