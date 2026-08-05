SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie betrug an diesem Tag 393.13 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.437 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 642.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’330.67 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63.31 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) bezifferte sich zuletzt auf 3.87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch