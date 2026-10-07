Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Sankt Galler Kantonalbank (N)-Einstieg?
|
07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 514.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 19.455 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 705.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’715.95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.16 Prozent vermehrt.
Sankt Galler Kantonalbank (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.