SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 514.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 19.455 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 705.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’715.95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.16 Prozent vermehrt.

Sankt Galler Kantonalbank (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch