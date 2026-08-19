Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067
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|Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 504.00 CHF. Bei einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.984 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1’269.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 640.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26.98 Prozent.
Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 3.81 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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