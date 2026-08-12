Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067
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|Profitable Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition?
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier bei 508.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.197 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.21 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 11.08.2026 auf 631.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24.21 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Sankt Galler Kantonalbank (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 3.81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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