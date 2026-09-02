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Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067

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Profitables Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment? 02.09.2026 10:02:14

SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Sankt Galler Kantonalbank
658.66 CHF 0.67%
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Am 02.09.2016 wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an diesem Tag 388.64 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.257 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 664.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170.85 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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