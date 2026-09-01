SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Romande Energie-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Romande Energie-Anteile an diesem Tag 53.60 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 186.567 Romande Energie-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 47.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’936.57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 10.63 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1.27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch