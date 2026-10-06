SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 52.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Romande Energie-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.231 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 959.62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49.90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 4.04 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch