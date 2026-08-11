SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Romande Energie-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Romande Energie-Aktie an diesem Tag 53.40 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 187.266 Romande Energie-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 50.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’438.20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5.62 Prozent verkleinert.

Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1.30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch