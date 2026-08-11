Romande Energie Aktie 126367632 / CH1263676327
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Romande Energie-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Romande Energie-Aktie an diesem Tag 53.40 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 187.266 Romande Energie-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 50.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’438.20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5.62 Prozent verkleinert.
Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1.30 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
|
10:02
|SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Romande Energie von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Romande Energie-Aktie gewinnt: Konzern übernimmt Windpark Les Useroles in Frankreich (AWP)
|
28.07.26
|SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Romande Energie S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord etwas fester -- DAX mit neuem Rekord -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit gut behaupteter Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.