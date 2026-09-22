SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Romande Energie-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41.40 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 241.546 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Romande Energie-Anteile wären am 21.09.2026 11’763.29 CHF wert, da der Schlussstand 48.70 CHF betrug. Damit wäre die Investition 17.63 Prozent mehr wert.

Romande Energie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.26 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch