Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Romande Energie-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Romande Energie-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.256 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (48.90 CHF), wäre die Investition nun 1’137.21 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 13.72 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch