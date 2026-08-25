SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Romande Energie-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42.40 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hat, hat nun 23.585 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 48.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’136.79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1.28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch