Romande Energie Aktie 126367632 / CH1263676327
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Romande Energie-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 18.08.2016 wurden Romande Energie-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Romande Energie-Papier an diesem Tag bei 41.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.392 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.66 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 17.08.2026 auf 49.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.66 Prozent gesteigert.
Romande Energie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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