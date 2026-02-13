Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Profitabler Roche-Einstieg? 13.02.2026 10:02:29

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Roche-Investment gewesen.

Roche
371.90 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Roche-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 319.20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 31.328 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’666.67 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 12.02.2026 auf 372.40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 16.67 Prozent.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 292.66 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

