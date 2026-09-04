SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Roche-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 276.59 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.616 Roche-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’326.17 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 03.09.2026 auf 366.80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32.62 Prozent vermehrt.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 286.13 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch