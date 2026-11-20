Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 321.85 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.311 Roche-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Roche-Anteile wären am 19.11.2026 125.83 CHF wert, da der Schlussstand 405.00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 25.83 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 324.05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch