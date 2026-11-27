Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Roche-Papier an diesem Tag bei 249.07 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.015 Roche-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 413.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’658.18 CHF wert. Mit einer Performance von +65.82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 327.43 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch