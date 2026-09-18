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Roche-Performance 18.09.2026 10:02:29

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Roche-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Roche
369.23 CHF 0.23%
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Am 18.09.2016 wurde das Roche-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Roche-Papier 241.29 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 0.414 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152.76 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 17.09.2026 auf 368.60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 52.76 Prozent.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 294.47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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