Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
05.06.2026 10:02:31
SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 285.96 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0.350 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 330.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 115.68 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 15.68 Prozent.
Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 253.25 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
10:02
|SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Roche entwickelt PCR-Test für seltenes Ebola-Virus (AWP)
|
04.06.26
|SPI aktuell: SPI freundlich (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Börse Zürich: SPI im Plus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Börse Zürich: Zum Start Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)