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Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

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Performance unter der Lupe 05.06.2026 10:02:31

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Roche
329.21 CHF -0.77%
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Heute vor 1 Jahr wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 285.96 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0.350 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 330.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 115.68 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 15.68 Prozent.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 253.25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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