Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor einem Jahr angefallen
Investoren, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Rieter-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Rieter-Aktie betrug an diesem Tag 3.63 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’758.621 Rieter-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 2.28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’275.86 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 37.24 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Rieter belief sich zuletzt auf 321.92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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