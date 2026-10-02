Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rieter-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rieter-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Rieter-Anteile letztlich bei 23.25 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 43.012 Rieter-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2.41 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 103.66 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 89.63 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Rieter belief sich jüngst auf 336.40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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