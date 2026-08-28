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Rieter Aktie 367144 / CH0003671440

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Rentabler Rieter-Einstieg? 28.08.2026 10:02:25

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Rieter
3.17 CHF 2.49%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rieter-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 26.16 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Rieter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 382.264 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 3.13 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’196.49 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 88.04 Prozent vermindert.

Rieter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 415.19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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