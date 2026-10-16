Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde die Rieter-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9.63 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.387 Rieter-Anteilen. Die gehaltenen Rieter-Aktien wären am 15.10.2026 24.77 CHF wert, da der Schlussstand 2.39 CHF betrug. Damit wäre die Investition 75.23 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Rieter einen Börsenwert von 326.32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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