SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PSP Swiss Property-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier PSP Swiss Property am 03.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 3.90 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1.30 Prozent. Die Gesamtausschüttung von PSP Swiss Property beläuft sich auf 176.57 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 1.31 Prozent gestiegen.

PSP Swiss Property-Ausschüttungsrendite

Via SIX SX beendete der PSP Swiss Property-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 138.00 CHF. Der Dividendenabschlag auf den PSP Swiss Property-Titel erfolgt am 04.04.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der PSP Swiss Property-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des PSP Swiss Property-Papiers 3.03 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.27 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der PSP Swiss Property-Kurs via SIX SX 13.86 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 21.95 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie PSP Swiss Property

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3.97 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 2.88 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel PSP Swiss Property

PSP Swiss Property ist ein SPI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 6.304 Mrd. CHF. PSP Swiss Property weist aktuell ein KGV von 15.77 auf. Der Umsatz von PSP Swiss Property betrug in 2024 470.750 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 8.17 CHF.

